Gully-Deckel und Steine auf die Straße geworfen

Würzburg/Lohr.Steine und einen 27 Kilogramm schweren Gully-Deckel hat ein Mann in Veitshöchheim bei Dunkelheit von einer Brücke auf die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Würzburg geworfen. Eine Große Strafkammer des Landgerichts Würzburg hat die Unterbringung des Mannes auf unbestimmte Zeit im Bezirkskrankenhaus Lohr angeordnet, da der Beschuldigte an Schizophrenie mit einem Hang zum Steinewerfen erkrankt sei.

Ein Pkw-Fahrer hatte an einem Abend im März großes Glück: Der Gully-Deckel schlug am Fahrbahnrand auf und ein Fahrer, dessen Pkw bei einer Geschwindigkeit von etwa 75 Stundenkilometer „vorn rechts“ getroffen wurde, konnte sein Fahrzeug abbremsen und anhalten, ohne dass der Hintermann auffuhr.

Das Steinewerfen hatte der Mann auf der Brücke eingestellt, als ihn ein Passant fragte, was er mache. Zu der Zeit hatte der Beschuldigte noch einen Stein in der Hand, den er sofort weglegte, er streichelte den Hund des Passanten, murmelte etwas Unverständliches und ging weiter.

Für das Gericht war die Kommunikation mit dem 30 Jahre alten Beschuldigten nicht einfach. Er verstehe nicht, warum man ihn überhaupt noch fragt, es stehe doch schon alles in den Akten, sagte er über seinen Dolmetscher.

Natürlich dürfe man keine Steine auf die Fahrbahn werfen, das wisse er auch. Aber wenn man ihn dabei gesehen habe, werde es so gewesen sein. Dass der Gully-Deckel 27 Kilogramm schwer gewesen sein soll, könne nicht stimmen, der sei erheblich leichter gewesen. Dann sagte er dem Gericht, dass er „nach Hause“ möchte. Wohin, fragte das Gericht, „nach Eritrea?“ Nein, sagte der Mann, zurück ins Bezirkskrankenhaus nach Lohr , wo er nach kurzer Untersuchungshaft untergebracht worden war.

Der Mann lebt, seit sein Asylantrag in Nordrhein-Westfalen abgelehnt worden war, überwiegend „auf der Straße“, bezieht keine Unterstützung. Ob es eine Beziehung zum Großraum Würzburg gab, war nicht festzustellen. Bisher war er durch Schwarzfahren und kleine Diebstähle aufgefallen. Ohne Behandlung, so ein Gutachter, seien weitere Delikte mit erheblichem Gefährdungspotential wie auf der Brücke bei Veitshöchheim zu erwarten. Wobei der Mann nicht Personen unmittelbar angeht, sondern einen Hang zum Steinewerfen hat. Auch während der Unterbringung in Lohr hat er beim Aufenthalt im Freien bereits Steine gegen das Klinikgebäude geworfen.

Im Pkw des Mannes, dessen Fahrzeug von einem Stein getroffen worden war, saß dessen acht Jahre alter Sohn. Der hat, so der Zeuge vor Gericht, den Steinwurf von der Brücke neun Monate nach dem Ereignis noch nicht „verarbeitet“. Er wache nachts verängstigt auf, fahre nur noch ungern im Auto mit, und besonders belastend sei für ihn, wenn man sich einer Brücke nähere, die über die Fahrbahn führt. Deswegen bemüht sich der Vater, soweit möglich, um Strecken ohne Brücken.

