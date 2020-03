Gemeinsam mit Mönchen im Gebet

Münsterschwarzach.Zum Festtag des heiligen Benedikt am 21. März startete die Abtei Münsterschwarzach ihr Livestreamangebot ausgewählter Gebetszeiten. Mit der Live-Übertragung des morgendliche Konventamts, der Mittagshore und der Vesper am Abend soll zu verschiedenen Tageszeiten die Möglichkeit geboten werden, mit den Mönchen gemeinsam zu beten, teilten die Benediktiner mit.

Fürbitten online

Über die Website und in den Kommentaren auf YouTube können die Besucher am heimischen Computer außerdem Gebetsanliegen und Fürbitten an die Mönche absenden.

„Es soll damit deutlich gemacht werden, dass wir Mönche von Münsterschwarzach als Gemeinschaft die Menschen einbeziehen und an unserem Beten teilhaben lassen“, erklärt Benediktinerabt Michael Reepen das Anliegen der Livestreams.

Mit Menschen verbunden bleiben

In der aktuellen Krisenzeit gehe es auch darum, füreinander zu beten. „Vor allem für die Menschen aus der Umgebung, die nun aufgrund der Coronaverordnungen keine Gelegenheit mehr haben, am Stundengebet und den Messen teilzunehmen.“

Daher sei auch geplant, die Liturgie der Kar- und Ostertage von Gründonnerstag an live zu übertragen.

Nach der Schließung des Gästehauses und der Absage der Osterkurse wolle die Abtei mit den Menschen verbunden bleiben, die sonst vor Ort diese besonderen Gottesdienste mitgefeiert hätten.

Info: Die Livestreams sind unter der Internetadresse https://www.abtei-muensterschwarzach.de/beten/gottesdienste/gottesdienste-live zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.03.2020