Geldabholer sitzt jetzt in Haft

Würzburg.Eine Seniorin hat Ende August einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Geldabholer übergeben. Die anschließenden intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg waren nun erfolgreich. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Seniorin betrogen

Die Seniorin aus dem Würzburger Stadtteil Frauenland hatte Ende August den Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin erhalten. Durch geschickte Gesprächsführung brachte sie die Frau dazu, einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Geldabholer auszuhändigen.

Als die Geschädigte in der Folge einen weiteren, höheren Geldbetrag von ihrem Konto abheben wollte, wurde eine Bankmitarbeiterin stutzig und kontaktierte einen Angehörigen.

Erfolgreiche Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Würzburg hat umgehend – in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg – die Ermittlungen übernommen. Diese führten bereits nach kurzer Zeit zum Erfolg. Am Dienstag wurde ein 38-Jähriger aus dem Raum Tübingen bei einem erneuten Geldabholversuch vorläufig festgenommen.

Der 38-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Dem Richter vorgeführt

Am Mittwochvormittag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des Betrugs die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

