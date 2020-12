Geheimnis der Adventstür

Würzburg.Ähnlich wie bei einem Adventskalender hat Alexandra Eck, Referentin für die Dom-Besucherpastoral, bereits an den ersten beiden Adventswochenenden zwei besondere Türen im Kiliansdom geöffnet. Sie möchte in der Adventszeit Orte im Dom zeigen, die normalerweise nicht zugänglich sind. Jeder Raum hinter den Türen halte Botschaften für den Alltag bereit, die sie den Zuschauern als Impuls mit auf den Weg gibt. Die Tür, die Eck am dritten Advent öffnen wird, führt auf eine steile Wendeltreppe. Zu welchem Raum diese Treppe führt und warum er alte Erinnerungen wach werden lässt, erfahren die Zuschauer am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, auf dem YouTube-Kanal des Bistums.

