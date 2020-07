Fußgänger mit Machete bedroht

Würzburg.Zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren waren am Dienstag kurz nach 23.30 Uhr am Mainkai unterwegs, als sie einem 37-jährigen Würzburger begegneten und ihn auf seinen Hund ansprachen. Ohne erkennbaren Grund soll der Hundehalter den älteren Fußgänger daraufhin festgehalten, mit einer Machete bedroht und leicht verletzt haben. Der Geschädigte wählte selbst den Notruf, nachdem der Angreifer selbstständig von ihm abgelassen hatte.

Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt waren rasch vor Ort. Sie nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest und stellten bei ihm auch die Machete sicher. Die Verletzung des Geschädigten war glücklicherweise nur oberflächlich. Eine ärztliche Versorgung war daher nicht nötig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Festgenommene am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung anordnete. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sein Hund war zwischenzeitlich in einem Tierheim untergebracht worden.

Was den 37-Jährigen zu seinem Handeln veranlasst hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020