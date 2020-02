Fürs Studium einschreiben

Würzburg.Ob Anglistik, Jura, Lehramtsstudiengänge, Mathematik oder Romanistik – Studienanfänger können sich ab sofort an der Universität Würzburg für zahlreiche zulassungsfreie Studiengänge einschreiben.

Zum Sommersemester 2020 ist der Start in viele zulassungsfreie Studiengänge möglich. Fächer ohne Numerus Clausus gibt es jede Menge: Alte Welt und Anglistik, Chemie, Informatik und Mathematik, Französisch und Spanisch, Geographie und Geschichte sind darunter sowie einige Lehramtsstudiengänge.

Auch Jura ist zulassungsfrei und bietet jetzt zum Sommersemester den Studienbeginn an. In mehreren Studienfächern besteht die Möglichkeit, in Teilzeit zu studieren, so die Uni Würzburg weiter in ihrer Ankündigung.

International anerkannt

An der Uni Würzburg sind rund 90 Prozent der Bachelor-Studiengänge zulassungsfrei, eine Bewerbung dafür ist nicht nötig. Man schreibt sich online ein und kann am Montag, 20. April, mit dem Studium beginnen. Die Einschreibung ist ab sofort bis zum Semesterbeginn möglich.

Die Uni Würzburg ist systemakkreditiert, ihr Qualitätsmanagement-System für die Studiengänge ist also nach international anerkannten Standards begutachtet und für gut befunden.

Den Studierenden bietet das einen klaren Mehrwert: Wer einen Studiengang der Uni Würzburg absolviert hat, kann das beim Übergang vom Studium zum Beruf oder in eine Wissenschaftskarriere als Pluspunkt verbuchen.Einzelne Fächer näher kennenlernen – das bieten die zulassungsfreien Orientierungsstudien der Uni Würzburg neu ab dem Sommersemester: Noch unentschlossene Studieninteressierte können ein Semester lang Lehrveranstaltungen verschiedener Studiengänge besuchen und so in unterschiedliche Studienfelder hineinschnuppern. Wer noch unsicher ist, welches Studienfach am besten zu ihm passt, kann jederzeit die Online-Selbsttests der Uni Würzburg machen, um seine Fähigkeiten richtig einzuschätzen und das passende Studienfach zu finden.

Ebenfalls informieren kann man sich am Dienstag, 3. März, beim Studien-Info-Tag der Uni Würzburg: Die Veranstaltung von 8 bis 15 Uhr am Sanderring bietet Informationen über die zahlreichen Studiengänge, dazu Info-Stände und viele Studierende und Dozierende als Ansprechpersonen.

Der Würzburger Uni ist es ein Anliegen, ihre Studierenden gut informiert ins Studium starten zu lassen. Speziell für Erstsemesterstudierende gibt es verschiedene Angebote: Bevor am Montag, 20. April, die Vorlesungen des Sommersemesters 2020 anfangen, bietet die Uni Würzburg in vielen Fächern spezielle Vorkurse an. Hier können Studieneinsteiger ihr Vorwissen auffrischen und vertiefen. Im Vortrag „Erste Schritte ins Studium“ spricht Studienberaterin Annette Pilz Themen an, die für alle Uni-Anfänger unabhängig vom Studienfach wichtig sind. Der Vortrag findet am Dienstag, 14. April, von 14.15 bis 16 Uhr im Hörsaal 0.002 des Zentralen Hörsaalgebäudes (Z6) am Hubland statt.

Ebenfalls beraten Studierende als Tutoren und Mentoren ihre jüngeren Mitstudierenden in den ersten Semestern. Fragen zur Einschreibung und zu Themen rund ums Studium beantwortet die Zentrale Studienberatung unter Telefon 0931/38383 von Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr und Freitag 9 bis 15 Uhr. Das Beratungsteam hilft auch persönlich, per Post und E-Mail weiter.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020