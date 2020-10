Für Fahrer kam jede Hilfe zu spät

Biebelried.Bei einem folgenschweren Auffahrunfall ist am Montagvormittag ein 61-jähriger Lkw-Fahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Die A 7 musste in Fahrtrichtung Ulm bis 13.30 Uhr voll gesperrt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang musste ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug am Montag gegen 9.20 Uhr möglicherweise auf Grund eines Defekts zwischen den Anschlussstellen Marktbreit und Kitzingen auf dem Standstreifen abstellen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Mann außerhalb seines Fahrzeuges, als ein nachfolgender Lkw aus noch ungeklärter Ursache auf den defekten Lkw auffuhr. Der Mann aus dem Landkreis Schwandorf wurde erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde auch ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

