Für 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Iphofen.Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend ist ein 53-jähriger Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der 53-Jährige gegen 20 Uhr mit seinem Pkw die Staatsstraße 2418 von Dornheim in Richtung Nenzenheim (Landkreis Kitzingen). Kurz nach der Ortsausfahrt von Dornheim kam der Mann in einer Kurve aus noch nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt von der Straße ab und erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen. Eine Pkw-Fahrerin sah den Unfall-Pkw und verständigte die Polizei. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020