Fünf neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona

Würzburg.Fünf Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virusa wurden heute aus Würzburg gemeldet. Es handelt sich um

zwei Bewohnerinnen eines Seniorenheims (86 und 93 Jahre alt), die in einer Würzburger Klinik gestorben sind. Weiter sind zwei Männer aus dem Stadtgebiet (76 und 89 Jahre alt) sowie ein Landkreisbewohner (86 Jahre alt) in Würzburger Kliniken gestorben. Diese drei Senioren hatten privat gelebt. Alle fünf waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt damit auf 136 (90 in der Stadt und 46 im Landkreis Würzburg).

