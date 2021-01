Frühjahrsvolksfest fällt erneut aus

Würzburg.Das Frühjahrsvolksfest in Würzburg fällt in diesem Jahr aus. Die Stadt Würzburg hat sich dazu aufgrund der aktuellen Infektionslage und der rechtlichen Situation durch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung entschlossen. Die Stadt Würzburg bedauert außerordentlich, dass alle Bewerber um einen Standplatz eine Absage erhalten und das Volksfest ersatzlos entfällt, hieß es in einer Pressemitteilung.

„Die aktuelle Infektionslage und die rechtliche Situation lassen es nicht zu, ein Volksfest für den März weiter zu planen. Das ist aus heutiger Sicht der Stadt nicht verantwortbar, sogar objektiv unmöglich“, sagt Kommunalreferent Wolfgang Kleiner, „selbst wenn wir aufgrund höherer Schutzmaßnahmen und zugelassener Impfstoffe die Hoffnung hatten, Volksfeste, wenn auch mit angepassten oder reduzierten Konzepten, stattfinden zu lassen.“

Bei der Entscheidung zu beachten war auch, dass das Frühjahrsvolksfest zeitlich sehr früh stattfinden sollte, nämlich vom 13. bis 28. März. Zuletzt fand das Würzburger Frühjahrsvolksfest 2019 statt. Es ist jährlich das erste größere Volksfest in Bayern und stellt mit rund 200 000 Besuchern den „Auftakt in die Volksfestsaison“ dar. Bereits das Frühjahrsvolksfest 2020 war wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

