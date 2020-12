Früh übt sich, wer Chef-Ingenieur werden will

Würzburg.Wie Lehrer schon Grundschülern die vielen Facetten des Themas „IT“ auf spannende Weise näher bringen können, diese Frage steht im Fokus eines neuen Angebots der Würzburger „Initiative Junge Forscherinnen und Forscher“ (IJF). Ab Februar beginnt hierzu ein Lernkreislauf, an dem zehn Schulen aus dem nördlichen Baden-Württemberg teilnehmen können. Bis zu 30 Lehrkräfte werden an vier Nachmittagen im Verlauf zweier Jahre kostenlos fortgebildet. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Spannende Experimente

Das Team der MINT-Initiative versteht es, im Unterricht Spannung zu erzeugen: Das erlebten Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche seit der Gründung 2006 schon viele Male. Auch diesmal wieder stehen spannende Experimente im Mittelpunkt. „Wir programmieren zum Beispiel einen Aufräumroboter“, verrät Projektleiterin Juliane Dylla. Damit wird den Kleinen ein riesengroßer Traum erfüllt: Oh ja, so einen Roboter zu haben, wäre arg schön! „Die Kinder sehen an diesem Beispiel, wie nützlich Roboter sind“, so Dylla. Aber sind sie das eigentlich immer? Wie wäre es, wenn die Lehrerin ein Roboter wäre? Wäre das so toll?

Die neue Fortbildung gliedert sich in vier Gebiete. Zum Auftakt wird erklärt, wie es auf interessante Weise gelingt, Kindern das Hebelprinzip nahezubringen. Danach tauchen die Teilnehmer in die Geheimnisse der Elektrizität ein: Wie lässt sich ein Stromkreislauf mit einfachsten Mitteln konstruieren? Wozu nützt er? Das Thema „Digitale Bildung“ beginnt mit dem Bau eines Morseapparats, bevor untersucht wird, was eigentlich ein Strichcode ist. „Die Kinder sollen auch etwas über die Geschichte der Technik erfahren“, so Dylla. Schon lange, bevor es Mails gab, war es möglich, sich über weite Entfernungen hinweg zu verständigen.

Noch im Dezember anmelden

Interessierte Lehrkräfte sollten sich möglichst noch im Dezember anmelden, da nur noch wenige Plätze zur Verfügung stehen. Anmeldeschluss ist am 15. Januar. Pro Schule können bis zu drei Lehrkräfte mitmachen. Der MINT-Lernkreislauf wird von der Arnfried und Hannelore Meyer-Stiftung finanziert und kostet deshalb nichts. Während der zwei Laufzeitjahre kommt das Team des IJF insgesamt zwei Mal an jede Schule, um einen Projekttag zu veranstalten. „Tauchen bei der Umsetzung Fragen auf, sind wir jederzeit ansprechbar“, so Dylla.

Durch das neue Angebot können Kids in eine spannende Branche hereinschmecken: Nämlich die der IT. Was ITler alles tun, ist faszinierend, aber auch ganz schön tricky. Im Falle des Aufräumroboters zum Beispiel muss man ziemlich viel tüfteln, um am Ende einen Helfer zu haben, der wirklich etwas taugt. Relativ leicht gelingt es dank moderner Technik noch, einen Roboter im Feld zu dirigieren: „Fahre gerade aus!“ Und, ist das geschehen: „Dreh dich um 90 Grad!“ Doch Robotiker haben einen größeren Ehrgeiz. Sie programmieren ganze Wege vorweg. Und bauen Roboter, die sogar Hindernisse überwinden können.

Früh übt sich, wer später einmal Chef-Ingenieur einer internationalen Firma werden will: Diese Idee steckt ganz am Ende hinter der neuen Fortbildung. Wobei es laut IJF-Referentin Juliane Dylla keineswegs darum geht, aus allen Kids ITler zu machen. Hauptziel sei es, das Interesse von Kindern an Naturwissenschaft und Technik wachzuhalten. Denn das, belegen Studien, schwindet im Laufe der Schulzeit. „Im Kindergartenalter ist das Interesse an Naturwissenschaft noch sehr groß, doch teilweise nimmt es bereits während der Grundschulzeit rapide ab“, so die 33-Jährige.

Einsatz von „big data“

Grundschullehrer wiederum haben oft sehr wenig Ahnung von IT. Vielleicht lag ihr Schwerpunkt im Studium auf dem Fach Deutsch. Oder auf Biologie. Vor der Jahrtausendwende kam man während des Lehramtsstudiums sowieso fast nicht mit digitaler Bildung in Berührung. „Deshalb sind solche Fortbildungen so wichtig“, sagt Grundschullehrerin Juliane Dylla.

Wie segensreich der Einsatz von Big Data sein kann, zeigt sich während der Pandemie. Vieles wäre völlig unter den Tisch gefallen, wäre es nicht möglich gewesen, einen virtuellen Ersatz zu finden. Aus diesem Grund ist die Resonanz auf den neuen Lernkreislauf auch bereits zwei Monate vor dem Startschuss so groß.

Apropos Virtualität: Geplant sind die einzelnen Fortbildungsnachmittag analog. Der Ort richtet sich nach den zehn teilnehmenden Schulen: „Wir könnten zu Beispiel in eine dieser Schulen gehen.“ Sollte es im Februar nicht möglich sein, sich real zu treffen, gibt es eine digitale Variante.

Digitalisierung immer wichtiger

Weil die Digitalisierung im 21. Jahrhundert eine immer größere Rolle spielen wird, werden immer mehr entsprechende Themen im Bildungsplan für die Grundschulen des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Wobei Medienbildung schon jetzt großgeschrieben wird. „Ziel ist es, Kinder und Jugendliche so zu stärken, dass sie den neuen Anforderungen sowie den Herausforderungen dieser Mediengesellschaft selbstbewusst begegnen können“, heißt es seitens der Landesregierung. Auch dafür soll die neue Fortbildung befähigen.

Nicht im Abseits landen

Wer nicht am Ball bleibt, wird im technologischen Abseits landen. Was sich Lehrkräfte kaum leisten können. „Durch unser Programm werden sie auch für sich persönlich eine Menge dazulernen“, ist Dylla überzeugt. Nicht zuletzt die übergreifenden, philosophischen Fragen bewegen keineswegs nur Kinder. Was sind denn die Stärken von Robotern? Was sind ihre Schwächen? Können und sollten sie das Einkaufen übernehmen? Und würde ich mich gerne von einem Roboter trösten lassen?

