Frauen von Unbekannten attackiert

Würzburg.Zu drei Vorfällen, bei denen nach derzeitigem Sachstand ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann, wurden am Montag gemeldet. In allen drei Fällen ist der Täter flüchtig.

Gegen 21.30 Uhr saß eine 24-jährige Würzburgerin in ihrem geparkten Pkw in der Mergentheimer Straße, im Übergangsbereich zur Saalgasse. Hierbei stand die Türe ihres Fahrzeuges offen. Unvermittelt näherte sich ein unbekannter Mann und schlug der Frau mit der Faust auf den Hinterkopf. Anschließend flüchtete der Mann stadteinwärts. Gegen 21.45 Uhr wird eine weitere Körperverletzung über den Polizeinotruf mitgeteilt. Eine 21-Jährige überquerte einige Minuten zuvor die Alte Mainbrücke in westlicher Richtung. Im Einmündungsbereich zur Saalgasse wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Nachdem sie auf das Gespräch nicht näher einging, setzte sie ihren Weg in Richtung Frankfurter Straße fort. Der Mann folgte ihr unbemerkt in ein dortiges Anwesen. Nachdem sie ihn angesprochen hatten, schlug ihr der Unbekannte auf beide Ohren und stieß sein Knie in ihren Bauch. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Zeller Straße.

Einige Minuten später kam in der Nähe es zu einem weiteren Delikt. Eine 32-Jährige war in der Zeller Straße, im Kreuzungsbereich Jägerstraße, zu Fuß unterwegs. Ein unbekannten Mann fasste ihr von hinten in den Intimbereich. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Zwei der drei Frauen wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. pol

