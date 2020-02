Frau schlägt spielendes Kind

Würzburg.Ein Mädchen wurde am Mittwoch in einem ICE von einer Frau auf den Rücken geschlagen. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine Mutter in einem Familienabteil mit ihren beiden Töchtern von München aus Richtung Würzburg. Die vier- und achtjährigen Mädchen spielten in ihrem Abteil und im angrenzenden Großraumabteil. Dort fühlte sich eine 64-jährige Reisende von den Kindern derart gestört, dass sie der Achtjährigen auf den Rücken schlug. Alarmierte Bundespolizisten betraten den Zug am Würzburger Hauptbahnhof. Ein Zeuge und die Rötung der Haut bestätigten den Vorfall. Ärztliche Hilfe war nicht notwendig. Die 64-jährige Deutsche bestritt die Tat. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020