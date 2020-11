„Flurstückscharfer Verlauf“ im Fokus

Würzburg/Stuttgart.Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat für den unterfränkischen Abschnitt der Windstromleitung SuedLink zwischen Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) und Altertheim (Landkreis Würzburg) den Antrag auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens bei der Bundesnetzagentur eingereicht.

Zuvor hatte die Behörde Ende September den 1000 Meter breiten Korridor für diesen Bereich festgelegt, in dem die SuedLink-Trasse zukünftig verlaufen soll. Damit kommt eines der zentralen Projekte für das Gelingen der Energiewende weiter voran.

„Transparenter Dialog“

„Mit diesem Verfahren wird in den nächsten Monaten der flurstückscharfe Verlauf unserer SuedLink-Erdkabel bestimmt“, erklärte Dr. Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung der TransnetBW. „Unsere Planungen werden wir auch unter Corona-Bedingungen mit einem transparenten Dialog mit der Öffentlichkeit begleiten.

Neben digitalen Formaten setzen wir dabei auf den klassischen Austausch per Brief und Telefon“, so Götz weiter.

Im Antrag auf Planfeststellungsbeschluss ist ein erster Entwurf einer möglichen Leitungsführung sowie in Frage kommender Alternativen enthalten.

Nahe Oerlenbach trennt sich die von der Elbe kommende SuedLink-Stammstrecke auf. Die östliche Strecke bindet Bergrheinfeld an, die westliche verläuft durch die Landkreise Bad Kissingen, Main-Spessart und Würzburg nach Baden-Württemberg, um Leingarten/Großgartach anzubinden.

Im nächsten Schritt führt die Bundesnetzagentur die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung auf Grundlage des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) als schriftliches Verfahren durch. Träger öffentlicher Belange, Umweltverbände und Landesbehörden, aber auch interessierte Bürger können schriftliche Stellungnahmen per Post oder online auf der Internetseite der Bundesnetzagentur einreichen.

Interessierte Bürger können zusätzlich zu den Informationen auf der Projektwebseite www.transnetbw.de/suedlink ein gedrucktes Informationspaket per E-Mail an suedlink@transnetbw.de oder telefonisch unter 0800/380 4701 bestellen.

Die Antragsunterlagen, Karten und Erläuterungen sind online abrufbar unter www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/suedlink/planung-und-genehmigung.

