„Fastnacht in Franken“ der Publikumsrenner

Veitshöchheim.3,8 Millionen Zuschauer bundesweit sahen am Freitagabend die „Fastnacht in Franken“, die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken, im BR- Fernsehen. Wie in den Vorjahren verfolgte jeder zweite Zuschauer in Bayern die Live-Sendung. Damit ist die 33. Ausgabe der „Fastnacht in Franken“ eine der erfolgreichsten Sendungen im BR-Fernsehen seit 1991. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei herausragenden 30,3 Prozent.

„Fastnacht in Franken“ erreichte auch in diesem Jahr mit einem hochkarätigen Programm Bestwerte: Durchschnittlich 3,8 Millionen Zuschauer, davon 2,2 Millionen in Bayern, verfolgten die Live-Sendung aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Der Marktanteil in Bayern lag bei sensationellen 49,7 Prozent. Damit ist die neueste Ausgabe von „Fastnacht in Franken“ eine der stärksten Sendungen im BR Fernsehen seit 1991. Jenseits der großen Sportereignisse bleibt „Fastnacht in Franken“ das TV-Event des Jahres. Keine Fernsehübertragung zieht mehr Menschen in ihren Bann. Zum Vergleich: Die erfolgreichste Sportübertragung im vergangenen Jahr, das DFB-Pokal-Finale FC Bayern München gegen RB Leipzig, erreichte einen Marktanteil von knapp 38 Prozent. Auch das jüngere Publikum feierte mit: Fast jeder dritte 14- bis 49-Jährige (30,3 Prozent Marktanteil) war live bei der Prunksitzung dabei – und das gegen starke Konkurrenz in anderen Programmen. Ein umfangreiches Online-Angebot begleitete die lineare Ausstrahlung von „Fastnacht in Franken“. Insgesamt wurden die Online-Angebote des BR, darunter auch die Livestreams in der BR-Mediathek vom Roten Teppich, der Sendung selbst und der After-Show, rund eine halbe Million Mal aufgerufen.

Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunk: „Die ‘Fastnacht in Franken’ ist längst eine der großen Faschingstraditionen in Deutschland. Hier verbinden sich Brauchtum, Kunst und Unterhaltung auf hohem Niveau. Etablierte Stars und spannende Newcomer sorgen für einen unvergleichlichen Abend.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020