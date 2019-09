Würzburg.„Fake News im 18. Jahrhundert – die Würzburger Lügensteine“: Zu dieser Thematik findet am am Freitag, 20. September, um 16 Uhr eine Führung in der Universitätsbibliothek Würzburg statt.

Was stimmt und was nicht? Was ist echt und was eine Fälschung? In Zeiten von „Fake News“ ist die Unsicherheit groß. Beim Blick zurück in die Wissenschaftsgeschichte sieht man, dass es seit jeher Fälle wissenschaftlicher Fälschungen gibt.

Aus der unmittelbaren Umgebung ist einer der größten Wissenschaftsskandale bekannt: Im 18. Jahrhundert sorgte der Würzburger Medizinprofessor Johannes Bartholomäus Adam Beringer für einen der größten Skandale in der Wissenschaft der Neuzeit: Seine in Eibelstadt gefundenen Versteinerungen entpuppten sich als Fälschungen und werden daher als „Lügensteine“ bezeichnet.

Was steckt hinter Fälschungen?

Die Steine zeigen Insekten, Frösche, Pflanzen, Vögel, Sonne, sogar hebräische und arabische Schriftzeichen. Wer steckte hinter den Fälschungen? War es nur ein Dummer-Jungen-Streich oder eine Intrige, um Beringer zu schaden? War Beringer wirklich so „unschuldig“, wie er behauptete? Die Hintergründe sind bis heute nicht zweifelsfrei geklärt.

In den Sammlungen der Universitätsbibliothek Würzburg, die seit 400 Jahren besteht, befinden sich 185 der sogenannten „Lügensteine“.

Besucher der Führung können einen Blick auf die kuriosesten Stücke, auf Beringers Schriften und auf weitere Publikationen werfen, mit denen sich Beringer in seiner „Lithographiae Wirceburgensis“ von 1726 auseinandersetzt. Bei einem Gang durch unser Digitalisierungszentrum wird gezeigt, wie die Schriften Beringers gescannt und für die Anzeige im Internet optimiert werden.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist an der Information der Zentralbibliothek am Hubland.

Das Programm mit allen Jubiläumsveranstaltungen der Universitätsbibliothek im zweiten Halbjahr 2019 ist auf der Internetseite http://go.uniwue.de/ub400 einsehbar oder als PDF-Datei unter http://go.uniwue.de/ub400programm abrufbar.

