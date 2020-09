Fahrverbot und Bußgeld verhängt

Biebelried.Zu geringer Abstand zum Vordermann zählt zu den häufigsten Unfallursachen. Auch am Montagnachmittag wurde wieder solch ein Fall auf der A 3 bei Biebelried gemessen. Ein Pkw-Lenker war bei einer Geschwindigkeit von 145 km/h zwölf Meter auf seinen Vordermann aufgefahren. Vorgeschrieben wäre bei diesem Tempo ein Mindestabstand von 72,50 Metern. Gegen 13 Uhr betrieben Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried eine mobile Messstelle auf einer Brücke der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Dabei ging ihnen ein Mercedes-Fahrer ins Netz, der bei einer Geschwindigkeit von 145 Stundenkilometern einen Abstand von 12,40 Meter zu seinem Vordermann einhielt. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

