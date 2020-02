Explosives Gemisch im Keller gelagert

Würzburg.Nach dem Fund einer zunächst undefinierbaren Flüssigkeit in einem Keller in einem Haus in Würzburg kam es am Samstag zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 18.30 Uhr hatte die Polizei einen Hinweis erhalten, dass sich in dem Keller in zwei Gläsern eine Substanz befände, die explosiv sein könnte. Sofort wurde in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst der Keller abgesichert und ein Spezialist des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Der Experte machte das Gemisch kurz nach Mitternacht unschädlich. Den Besitzer der Flüssigkeit erwartet ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.

