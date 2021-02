„Es gibt keinen Frieden ohne eine Kultur der Achtsamkeit“

Würzburg.Bischof Dr. Franz Jung hat bei einem Gottesdienst zum Weltfriedenstag im Würzburger Kiliansdom Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz gedankt, die unter oft unklaren militärischen, ethischen und politischen Bedingungen ihren Dienst tun.

Er würdigte unter anderem die vielfältige Hilfe, die Männer und Frauen der Bundeswehr im Kampf gegen den „unsichtbaren Feind“ Coronavirus derzeit zum Beispiel in Impfzentren, beim Betrieb von Testzentren oder bei der Nachverfolgung von Infektionsketten leisten.

An dem Gottesdienst nahmen Bundeswehrangehörige aus den Standorten Hammelburg, Veitshöchheim, Volkach, Wildflecken und Würzburg teil.

„Asymmetrische Konflikte“

Nur ein gerechter Friede sei heute das allein zu rechtfertigende langfristige politische Ziel. Diese Kategorie müsse anhand wichtiger weiterer Kriterien im Einzelfall überprüft werden, um sagen zu können, ob ein Militäreinsatz gerechtfertigt ist.

Für die Beurteilung seien die Institutionen des demokratischen Staats zuständig.

Als problematisch erweise sich bei der Beurteilung, dass heute die Mehrzahl der militärischen Einsätze in asymmetrischen Konflikten stattfinde - im Kampf gegen Terror, Menschenrechtsverletzungen oder Genozid.

Zwischen den Extremen von bedingungslosem Pazifismus und illusionsloser Realpolitik bleibe festzuhalten, dass Gewaltanwendung immer begründungspflichtig sei. Frage, was legitime Gewaltanwendung sei, bedürfe der dauerhaften Reflexion. Es bestehe immer die Gefahr, eine Kette von Gewalt loszutreten, deren Ende niemand kenne.

So fragte der Bischof in seiner Predigt weiter, ob eventuell andere Autoritäten wie die Nato eine Autorität sein könnten, Gewaltanwendung zu legitimieren, falls der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen keinen Beschluss herbeiführe. Gerechte Gründe seien der Schutz des Völkerrechts, die Selbstverteidigung, der Schutz der Menschenwürde und der Erhalt der Friedensordnung. Ein Krieg als Strafaktion, wie zuletzt in Syrien, sei aber keine Rechtfertigung. Keine rechte Absicht seien zudem Eingriffe über das Beheben des aktuell bestehenden Unrechts hinaus.

Deswegen sei die Verantwortung nach dem Einsatz sofort wieder an zivile Autoritäten abzugeben, unterstrich der Bischof. Überhaupt sei Krieg weiterhin nur dann zulässig, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft seien. Das gelte umso mehr, als es oft schwierig sei, die Aussicht auf Erfolg bei asymmetrischen Konflikten zu beurteilen. „Eine militärische Dauerpräsenz ist keine Lösung.“

Die Tugend der Tapferkeit

Im Blick auf einen gerechten Frieden müsse langfristig auf eine positive Entwicklung hingearbeitet werden. „Das bewaffnete Eingreifen allein führt, wie gezeigt, in keinem Fall zum Erfolg. Selbst bei einem Sieg stellen sich die eigentlichen Probleme erst danach ein.“ Die Tugend der Tapferkeit sei auch weiterhin gefragt, sagte der Bischof.

Oberstleutnant Wolfgang Hagedorn (Veitshöchheim) dankte dem Bischof im Namen der Bundeswehr in der Region für den Gottesdienst. Papst Franziskus habe den diesjährigen Welttag des Friedens unter das Leitwort „Die Kultur der Achtsamkeit als Weg zum Frieden“ gestellt.

Die Notwendigkeit zur Achtsamkeit sei durch die Pandemie in besonderer Weise praktisch erfahrbar geworden. „Es gibt keinen Frieden ohne eine Kultur der Achtsamkeit“, betonte Hagedorn. Die Soldatender Bundeswehr stünden für diese Kultur - „in der Gemeinschaft, aber auch als verantwortungsbewusster, mündiger Staatsbürger“. pow

