Erste virtuelle Netzwerkstatt kam gut an

Würzburg.Vom Start-up bis hin zu global tätigen Unternehmen, von Hochschulen bis hin zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen – die Wirtschaftssektoren Informationstechnik (IT) und Künstliche Intelligenz (KI) sind die großen Digitalisierungsgewinner. In den letzten Monaten konnten sie aufgrund der Covid19-Pandemie stark zulegen und erleben weiterhin eine Sonderkonjunktur. Auf Initiative der Region Mainfranken GmbH kamen kürzlich über 30 Führungskräfte aus der Wirtschaft und Forschung im Bereich IT und KI virtuell zusammen, um Ideen zu einer stärkeren regionalen Vernetzung zu entwickeln.

Zu Beginn der Netzwerkstatt stellte Åsa Petersson, Geschäftsführerin der Region Mainfranken GmbH, die Hintergründe des Treffens dar. „Der Digitalisierungssprung während der letzten Monate ist enorm – er hat unsere regionalen Kompetenzen im Feld IT und KI weiter vorangetrieben. Was fehlt, ist die Sichtbarkeit der mainfränkischen Schlüsselakteure, um große Projekte gemeinsam stemmen zu können.“

Interaktives Format

Mit Unterstützung von Gerhard Hube, Professor für Innovationsmanagement an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, wurde ein interaktives Format konzipiert, das es den Teilnehmern ermöglicht, sich in vertraulicher Gesprächsatmosphäre auszutauschen und Ideen zu sammeln. Professor Hube betonte: „Stärken einzelner Player bündeln, nutzen und dabei vertrauensvoll zusammenzuarbeiten – das sind entscheidende Faktoren im globalen Wettbewerb.“ Als erfolgreiches Beispiel regionaler Kooperation präsentierte sich der IT-Verband Mainfranken, der mit zahlreichen Mitgliedern beim virtuellen Treffen vertreten war.

Die Teilnehmenden waren sich einig: Durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit entstehen viele Synergieeffekte, und die regionale Strahlkraft steigt. Insbesondere die höhere Sichtbarkeit gegenüber Investoren und dringend benötigten Fachkräften, sowie das Finden passender Projektpartner, das gemeinsame Entwickeln von Geschäftsmodellen und der regelmäßige Austausch von Know-How wurden als Vorteile genannt. Abschließend sprach sich die Mehrheit der Teilnehmenden für eine Fortsetzung des Formats aus.

Gemeinsames Engagement zählt

„Seit vielen Jahren versuchen wir, die Absolventen der Hochschulen hier zu behalten und an den Standort zu binden. Viele verlassen die Region aber nach erfolgreichem Studienabschluss wieder“, meinte ein Teilnehmer der Veranstaltung. Alle Anwesenden waren sich sicher: Um Fachkräfte zu binden oder zu gewinnen, zählt das gemeinsame Engagement.

Fachkräfte gewinnen

Die Region Mainfranken GmbH wirbt beispielsweise über ihr Portal „Mainfranken – Wie für dich gemacht“ für die attraktiven Lebensbedingungen und Arbeitgeber in der Region. Zudem nimmt sie im Rahmen der Fachkräfteoffensive an virtuellen Messen teil, etwa der ITCS Darmstadt, um junge Studienabgänger auf den Technologie-Standort Mainfranken aufmerksam zu machen. Beim „career talk“ im Rahmen der „Wuerzburg Web Week“ 2020 bietet die Gesellschaft Region Mainfranken außerdem drei regionalen Arbeitgebern aus dem IT-Bereich die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Als Trägerplattform der Regiopolregion Mainfranken und Regionalentwicklungsgesellschaft der mainfränkischen Landkreise, der kreisfreien Städte Würzburg und Schweinfurt sowie der entsprechenden Wirtschaftskammern bündelt die Region Mainfranken GmbH die regionalen Kräfte in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zur Positionierung Mainfrankens im nationalen und internationalen Standortwettbewerb.

Durch zielorientiertes Standortmarketing soll Mainfranken für potenzielle Fachkräfte, Investoren und Interessenten sichtbar werden.

Die Gesellschafter der Region Mainfranken GmbH sind neben den beiden kreisfreien Städten Würzburg und Schweinfurt die sieben mainfränkischen Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Würzburg sowie die Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt und die Handwerkskammer für Unterfranken.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.11.2020