„Entscheidungen sind nicht im Vorübergehen getan“

Würzburg.Würzburgs Weihbischof Ulrich Boom (73) gibt auf eigenen Wunsch seine zusätzlichen Aufgaben als Bischofsvikar für die Pastoral und Leiter der Hauptabteilung Seelsorge der Diözese Würzburg ab. Bischof Dr. Franz Jung kommt der Bitte des Weihbischofs nach und entpflichtet ihn zum 31. Dezember 2020 von diesen Aufgaben.

Als Weihbischof wird Boom weiterhin für das Bistum Würzburg und als Dompropst des Domkapitels im Kiliansdom tätig sein. Auch wird er seine Mitarbeit in den Kommissionen Pastoral, Liturgie sowie Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz und in deren Arbeitsgruppen fortsetzen.

In einem Schreiben an die Mitarbeiter der Hauptabteilung Seelsorge schreibt Weihbischof Boom, dass weitreichende und tiefgreifende Entscheidungen auf Grund der Finanzlage des Bistums zu treffen seien. Diese Entscheidungen seien nicht im Vorübergehen und beiläufig getan. Es bedürfe der Geduld, Gelassenheit und Kompetenz. „Ich glaube, dass ich in vielem Geduld und Gelassenheit habe. Was mir fehlt, ist die Kompetenz im Hinblick auf die Auswirkungen durch die derzeitige Finanzlage“, schreibt der Weihbischof. Seinen Dienst als Bischofsvikar für die Seelsorge habe er gerne getan. „Ich bedanke mich für alles Vertrauen in den nun über zehn Jahren.“

Die Entscheidung des Weihbischofs kam für ihn sehr überraschend, räumte Bischof Jung ein. Allerdings könne er den Wunsch des Weihbischofs nach Entpflichtung gut nachvollziehen im Blick auf die Herausforderungen, die jetzt in der Hauptabteilung Seelsorge anstehen, und im Blick auf dessen Eintritt in den Ruhestand in zwei Jahren. Ulrich Boom wechselte 1987 als Pfarrverweser nach Frammersbach im Landkreis Main-Spessart und wurde zum 1. Oktober 1987 Pfarrer von Frammersbach. Von 1990 bis 2000 wirkte Boom auch als Dekan des Dekanats Lohr am Main, zuvor war er bereits über ein Jahr lang Dekan-Stellvertreter. Von 1992 bis 2000 war er auch Mitglied des Diözesanpastoralrats. 1993 übernahm er zusätzlich die Pfarrei Habichsthal, 1998 auch die Pfarrei Partenstein. Zum 1. Mai 2000 ernannte ihn Bischof Scheele zum Pfarrer von Miltenberg.

Am 6. Dezember 2008 ernannte Papst Benedikt XVI. den damals 61-Jährigen Ulrich Boom zum Weihbischof in der Amtsnachfolge von Helmut Bauer, dessen altersbedingten Amtsverzicht als Weihbischof der Papst am 18. März 2008 angenommen hatte. pow

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020