Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld

Würzburg.Unbekannte Trickbetrüger haben am Donnerstag eine Seniorin um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Kripo Würzburg ermittelt. Der Anrufer gab sich als Neffe der Seniorin aus und schilderte, in Frankfurt einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Auf Grund des drohenden Führerscheinentzugs benötige er Bargeld. Der Geldabholer, ein angeblicher Mitarbeiter des zweiten Unfallbeteiligten, begab sich gegen zur Wohnung der Seniorin. Die ältere Dame übergab ihm den Bargeldbetrag sowie Schmuck. Kurze Zeit später erinnerte sie sich, dass ihr Neffe derzeit im Krankenhaus liegen dürfte, was sich auch bestätigte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.03.2020