Elektroschocker sichergestellt

Würzburg.Beamte der Verkehrspolizei Würzburg Biebelried stellten bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwochnachmittag auf der A 3 über 100 Elektroschocker-Taschenlampen sicher.

Die Autobahnpolizei kontrollierte gegen 15 Uhr in Richtung Frankfurt ein niederländisches Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Autos wurden insgesamt 104 Elektroschock-Taschenlampen im Kofferraum gefunden. Nach Angaben der beiden Fahrzeuginsassen erwarben sie diese in der Tschechischen Republik und wollten sie in den Niederlanden weiterverkaufen. Zudem bestand gegen den 46-jährigen Beifahrer eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Köln zur Aufenthaltsermittlung wegen Hehlerei. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete gegen den 49-jährigen Fahrer und seinen Beifahrer eine Sicherheitsleistung von insgesamt 9000 Euro an. Gegen beide Niederländer werden nun Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die Elektroschocker wurden sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019