Eine weitere Infizierte gestorben

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden am Donnerstag und Freitag keine weiteren auf das Corona-Virus positiv getestete Personen gemeldet. Damit stagniert die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen bei 869. Als gesund entlassen wurden insgesamt 513 Patienten.

Insgesamt 56 Todesfälle

Am Mittwoch starb eine Corona-positiv getestete Bürgerin (Jahrgang 1952) des Landkreises in einem Würzburger Klinikum. Somit sind in Stadt und Landkreis Würzburg derzeit insgesamt 56 Todesfälle zu beklagen.

Aktuell sind 300 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv.

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Würzburg ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr besetzt. Telefon: 0931 8003-5100.

Quarantänezahlen aktuell

Aktuell stehen 573 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes.

Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 2264 Personen..

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020