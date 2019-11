Eine unkonventionell erzählte Lebensgeschichte

Würzburg.Die Bestsellerautorin Isabel Bogdan kommt am Montag, 25. November, um 20 Uhr zu einer Lesung in die Stadtbücherei im Falkenhaus, Lesecafé, und wird ihren Roman „Laufen“ vorstellen.

Isabel Bogdan hat 2016 mit „Der Pfau“ einen Bestseller geschrieben und wurde für ihre literarischen Übersetzungen mit etlichen Preisen ausgezeichnet.

Neuer Roman „Laufen“

Mit ihrem neuen Roman „Laufen“ läuft sie nun allen Erwartungen davon. War „Der Pfau“ eine heitere und skurrile Geschichte mit typisch britischem Humor, ist „Laufen“ ein eher unkonventionell erzähltes Buch über eine Frau, die nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und durch das „Laufen“ ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt. „Laufen“ ist ein Selbstgespräch, in dem sich mit jedem Schritt, mit jedem Satz ein Mosaik zusammenfügt, das über das Leben einer selbstbestimmten Frau erzählt.

Der Kartenverkauf erfolgt in der Stadtbücherei im Falkenhaus. Kartenreservierung ist per Fax 0931/373638) per Mail (stadtbuecherei@stadt.wuerzburg.de) oder bei F. Rau unter Telefon 0931/372444 möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019