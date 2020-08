Eine 93 Jahre alte Frau bestohlen

Würzburg.Trickdiebe gelangten am Mittwochvormittag in die Wohnung einer 93-Jährigen und entwendeten Bargeld in Höhe von 300 Euro.

Zwischen 9 und 11 Uhr hatte eine bislang unbekannte Frau bei einer 93-Jährigen in der Andreas-Grieser-Straße geklingelt und direkt vor der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus gestanden. Die Unbekannte erkundigte sich nach einer weiteren Nachbarin aus dem oberen Stockwerk.

Da die Bewohnerin keine Angaben zum Verbleib der Nachbarin machen konnte, bat die unbekannte Frau, dass die 93-Jährige für sie eine Notiz fertigen möge. Beide Frauen gingen daher gemeinsam in die Küche, während die Unbekannte hierbei ein kariertes Bettlaken über die Glasküchentür hängte. Die Rentnerin saß mit Blick zum Küchenfenster und mit dem Rücken zum Rest ihrer Wohnung.

Geldbörse entwendet

Nach etwa zehn Minuten nahm die unbekannte Frau ihr Betttuch, die drei gefertigten Notizzettel und verließ die Wohnung wieder. Etwa gegen 17 Uhr fiel der ordnungsliebenden Rentnerin auf, dass ihr Kissen im Schlafzimmer verrutscht war. Nun sah sie nach ihrem Geldvorrat in ihrer Geldbörse und stellte fest, dass aus dieser rund 300 Euro entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Telefon 931/4571732 zu melden.

Die Kripo geht davon aus, dass eine weitere Person die Wohnung der Rentnerin betrat und nach Bargeld und Schmuck durchsuchte, als diese mit der unbekannten Frau in der Küche saß.

Die unbekannte Frau soll etwa 40 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß und kräftig gewesen sein. Sie trug schulterlange Haare, die offen getragen wurden und war vermutlich mit einem Rock bekleidet. Sie führte ein kariertes Betttuch und mehrere Plastiktüten mit sich. Die Frau sprach gut Deutsch, jedoch mit einem nicht näher bestimmbaren Akzent.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät zudem: „Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen oftmals eine Notlage vor oder geben sich als Bekannte von Nachbarn aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020