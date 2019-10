Einblicke in die Baugeschichte

Würzburg.Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: einen architektonischen Streifzug durch die Geschichte der Universitätsbibliothek Würzburg können die Besucher einer Führung am Freitag, 8. November, ab 16.30 Uhr erleben.

Wer waren die Baumeister der Universitätsbibliothek? Wo war die Universitätsbibliothek früher untergebracht und wie präsentiert sie sich den Besuchern heute?

Mehr über die Baumeister der Bibliothek und die Neubauvorhaben in der Geschichte erfahren die Besucher im Rahmen einer Führung am Freitag, 8. November, um 16.30 Uhr in der Zentralbibliothek.

Wechselhafte Historie

Wirft man einen Blick zurück in die wechselhafte (Bau-)Geschichte der Universitätsbibliothek, stößt man auf namhafte Architekten, allen voran Balthasar Neumann, der mit seinen Schülern um 1720 den prächtigen Bibliothekssaal in der Alten Universität ausgestaltet hat. Vor dem Bau der Würzburger Universitätsbibliothek am Hubland nach Plänen des Münchner Architekten Alexander Freiherr von Branca gab es im 19. Jahrhundert zwei Entwürfe für einen Neubau der Bibliothek, die jedoch beide nicht realisiert wurden.

Balthasar Neumann

Im Mittelpunkt der Führung stehen die Zeichnungen Balthasar Neumanns vom Bibliothekssaal der Alten Universität sowie die nicht realisierten Entwürfe des Würzburger Architekten Anton Daug aus dem Jahr 1811, die sich in den grafischen Sammlungen der Universitätsbibliothek befinden.

Nach der Präsentation im Lesesaal Sondersammlungen können die Besucher auf den Spuren Alexander von Brancas die heutige Universitätsbibliothek am Hubland entdecken.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist an der Information in der Zentralbibliothek am Hubland.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019