Ein Kilo Kokain im Rucksack

Hausen.Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried entdeckten am Freitag bei einer Kontrolle eine größere Menge Kokain, so die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung. Ein 32-Jähriger wurde bei Hausen (Landkreis Würzburg) festgenommen. Gegen 10.30 Uhr stoppten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried an der Tank- und Rastanlage Riedener Wald-West auf der A7 einen Pkw und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Im Rucksack des 32-Jährigen entdeckten die Polizisten ein Päckchen mit einem Kilogramm Kokain. Der Mann, der erst falsche Personalien angab, wurde vorläufig festgenommen und das Rauschgift mit einem Marktwert von rund 60 000 Euro beschlagnahmt. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den aus Guinea stammenden Mann bereits eine Abschiebeverfügung der Hamburger Ausländerbehörde vorliegt. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem in Hamburg Lebenden wurde Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt. Ob dieses Geld aus Rauschgiftgeschäften stammt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 32-Jährige am Samstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.06.2020