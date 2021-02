Drogen und Waffen entdeckt

Würzburg.Die Kriminalpolizei Würzburg hat am Dienstag mit Unterstützungskräften mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei standen Objekte in Würzburg, im Landkreis Würzburg sowie in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen im Fokus der Ermittler.

Gegen 6.30 Uhr durchkämmten daraufhin Kriminalbeamte mit Unterstützung von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Operativen Ergänzungsdienste sowie außerbayerischen Polizeibehörden insgesamt sieben Objekte.

Waffe in der Wohnung

Bei einem 38-Jährigen aus dem Raum Würzburg wurden kleinere Mengen Cannabis sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden, die möglicherweise aus Rauschgiftgeschäften stammen könnten. Ein 37-jähriger Beschuldigter aus dem hessischen Raum hatte ebenfalls kleinere Mengen Marihuana sowie eine geladene Schusswaffe in der Wohnung.

Ein wiederum 38-Jähriger aus Baden-Württemberg leistete beim Vollzug des Durchsuchungsbeschlusses erheblichen Widerstand.

Polizist verletzt

Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Bei ihm fanden die Polizisten eine Aufzuchtanlage für Cannabis und einen verbotenen Gegenstand. Im Objekt eines 29-Jährigen und seiner Ehefrau im Raum Würzburg stießen die Beamten außerdem auf rund 100 Gramm Marihuana und kleinere Mengen Amphetamin sowie Ecstasy.

Gegen fünf Beschuldigte laufen nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Würzburg.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021