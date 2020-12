Drei weitere Corona-Fälle

Würzburg.Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg meldete heute drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona: Eine 85-jährige Bewohnerin des Hans-Sponsel-Hauses sowie eine 90-jährige Bewohnerin des Seniorenstifts Juliusspital sind in der jeweiligen Einrichtung gestorben. Weiter starb ein 84-jähriger Landkreisbürger in einer Würzburger Klinik. Alle drei Senioren waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020