Würzburg.Drei Todesfälle ereigneten sich in Stadt und Landkreis Würzburg in Zusammenhang mit Corona. Am 3. Januar starb ein Landkreisbewohner (Jahrgang 1964) im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Am selben Tag starb ein Stadtbewohner (Jahrgang 1939) ebenfalls mit einer Covid-19-Infektion. Beide lebten zuhause und waren mehrfach vorerkrankt. Am Dienstag starb ein Bewohner des Hans-Sponsel-Hauses (Jahrgang 1937), der mehrfach vorerkrankt war. Im Rahmen des aktuellen Covid-19-Ausbruchsgeschehens im Hans-Sponsel-Haus starben bisher neun Personen. Somit sind in Stadt und Landkreis Würzburg 113 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben (74 in der Stadt, 39 im Landkreis Würzburg).

