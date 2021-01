Drei Senioren starben mit Corona

Würzburg.Drei Todesfälle in Zusammenhang mit Corona wurden am Dienstag aus dem Stadtgebiet Würzburg gemeldet: Ein 90-jähriger Mann ist in einer Würzburg Klinik gestorben, eine ebenfalls 90-jährige Frau starb in ihrem häuslichen Umfeld. Weiter ist eine 100-jährige Frau aus dem Landkreis Würzburg in einer Würzburger Klinik gestorben. Alle drei Senioren waren mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021