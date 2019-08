Dieseldiebe an der A 3 aktiv

Theilheim.Dieseldiebe waren in der Nacht auf Montag an der A 3 unterwegs. Aus einem Lkw, der auf einem Parkplatz zur Ruhezeit abgestellt war, wurden 800 Liter Diesel gestohlen. Darüber hinaus richteten sie einen Sachschaden von 300 Euro an.

Tankuhr auf Reserve

Am Sonntag gegen 23 Uhr stellte der Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Parkplatz der A 3 ab, um seine Ruhezeit einzuhalten. Als er am Montag gegen 5.30 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, zeigte die Tankuhr plötzlich Reserve an. Bei der anschließenden Überprüfung seines Treibstofftanks stellte er fest, dass der Tankdeckel aufgebrochen war und sich unter dem Tank eine größerer Diesellache befand. Insgesamt wurde Diesel im Wert von 960 Euro entwendet und ein Schaden von 300 Euro angerichtet. Von dem- oder den Tätern fehlt jede Spur.

Zeugen sollen sich unter Telefon 09302/9100 melden.

