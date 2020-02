Diebe in Altersheimen aktiv

Würzburg.Eine Serie von Diebstählen hat sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich in Würzburger Altersheimen ereignet. In einigen Fällen lockten die Täter ihre Opfer unter einem Vorwand aus ihren Wohnungen, um anschießend in die Räume einzudringen und Beute zu machen. Die Unbekannten waren auf Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände aus. In einigen Fällen liegen Täterbeschreibungen vor.

Zwischen vergangenem Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, ereigneten sich in einem Altersheim in der Theaterstraße gleich zwei Einbrüche. Die unbekannten Täter verschafften sich offenbar mit einem Werkzeug Zugang in die Wohnungen von zwei Seniorinnen und entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. In diesen beiden Fällen waren den Geschädigten keine verdächtigen Personen aufgefallen.

Am Montag betraten kurz vor 13 Uhr drei unbekannte Frauen ein Altersheim in der Valentin-Becker-Straße. Sie gaben gegenüber einer Bewohnerin vor, dass für sie ein Paket an der Pforte zur Abholung bereit liegen würde. Während sich die Seniorin auf den Weg machte, öffneten die Unbekannten die ins Schloss gezogene Tür und machten sich im Inneren der Wohnung auf die Suche nach Beute. Entwendet wurde in diesem Fall offenbar nichts. Die Täterinnen verschwanden kurz vor 13.30 Uhr in unbekannte Richtung.

Senioren werden abgelenkt

In allen drei Fällen waren den Geschädigten keine verdächtigen Personen aufgefallen. In einem Altersheim in der Reuterstraße in Heidingsfeld machten Diebe ebenfalls in zwei Fällen Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. So wurde am Montag gegen 10.30 Uhr eine Seniorin unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung gelockt. Als sie an der Haustür des Heimes „etwas unterschreiben“ sollte, drang ein Unbekannter in ihre Wohnung ein und entwendete hochwertige Münzen.

Nur eine halbe Stunde später läutete eine Frau bei einer anderen Bewohnerin und gab vor, dass ein Hund entlaufen sei. Nachdem die ältere Dame ihre Wohnung verlassen hatte, um mit der angeblichen Hundehalterin zu sprechen, entwendete ein Komplize aus den Wohnräumen der Seniorin Schmuck und Bargeld.

In einem Altersheim in der Jägerstraße in der Zellerau fragte eine Unbekannte eine Bewohnerin nach dem Aufzug. Sie ließ sich in der Folge dorthin begleiten, während ein Komplize in die Wohnung eindrang. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tat ereignete sich am Dienstag kurz nach 15 Uhr.

In der Eichendorffstraße im Stadtteil Sanderau wurde eine Seniorin von zwei Männern und einer Frau aus der Wohnung gelockt. In diesem Fall gaben die Unbekannten erneut vor, auf der Suche nach einem entlaufenen Hund zu sein. Während die Wohnungsinhaberin abgelenkt wurde, machte sich ein Täter auf die Suche nach Wertgegenständen. Entwendet wurde dem Sachstand nach nichts. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 11 und 11.15 Uhr. Am Mittwoch klingelte es gegen 13 Uhr bei einem Pensionär in der Straße „Am Stein“ in Grombühl. Nachdem niemand vor seiner Tür stand, wurde er auf drei verdächtige Frauen aufmerksam, die sich in der Nähe seines Wohnhauses aufhielten. Der Vorfall wiederholte sich etwa 20 Minuten später und nochmals am Abend gegen 19.45 Uhr. Der Senior ließ sich jedoch nicht aus seinem Haus locken und verständigte die Polizei. Als eine Streifenbesatzung eintraf, waren die Verdächtigen jedoch bereits spurlos verschwunden.

Aufgrund der Vorgehensweise der Täter geht die Kriminalpolizei Würzburg davon aus, dass die aufgeführten Fälle in Zusammenhang stehen. Es ist nicht auszuschließen, dass es in Zukunft zu weiteren Fällen kommt. Aus diesem Grund warnt das Polizeipräsidium Unterfranken eindringlich vor der Masche.

Niemand sollte Scheu haben, bei verdächtigen Wahrnehmungen unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Hinweise werden unter Telefon 0931/4571732 von der Kriminalpolizei Würzburg entgegengenommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020