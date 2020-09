„Die Telefone stehen nicht still“

Würzburg.Die gestiegene Sieben-Tages-Inzidenz hält die Kunden, Touristen und sonstige Besucher der Würzburger Innenstadt vom Kommen ab. Ähnlich wie in anderen Städten, die die festgelegten Grenzwerte von 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschritten hatten, so kam es auch in Würzburg zu einem Einbruch der Besucherzahlen.

„Unsere Telefone stehen seit einer Woche nicht mehr still“, sagt Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins „Würzburg macht Spaß“. „Hoteliers klagen über Stornierungen von Zimmern und Veranstaltungsräumen von über 80 Prozent, in der Gastronomie werden mehr als 50 Prozent der Tischreservierungen wieder abgesagt, und für den Handel ist der Umsatz wieder im Schnitt auf 30 Prozent des in Vor-Corona-Zeiten üblichen gesunken.“

Das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ hat die Werte der Passantenfrequenzmessung am Marktplatz aus der letzten August- und ersten September-Woche mit den aktuellen Zahlen der letzten Woche verglichen und diese wiederum mit den Zahlen aus dem Vorjahr korreliert (bereinigt um die Effekte von Straßenmusikfest und Stadtfest).

Innenstadt war auf gutem Weg

„Die Würzburger Innenstadt war auf einem guten Weg, sich von den Auswirkungen des Lockdowns zu erholen“, meint Joachim Beck, der Vorstandsvorsitzende von „Würzburg macht Spaß“. „Die Besucher der Würzburger Innenstadt hatten wieder Vertrauen gefasst und auch die Touristen kamen wieder.“

Zwar waren die Umsätze in Handel und Gastronomie noch lange nicht wieder beim Vor-Corona-Niveau angekommen und bewegten sich – verglichen mit dem Vorjahr – bei den meisten Unternehmen zwischen 60 und 80 Prozent. „Die Zahl der Menschen, die in die Würzburger City kommen, lag durchschnittlich im August bei etwa 15,3 Prozent unter der von 2019, und wenn man nur die letzte August- und erste September-Woche mit dem entsprechenden Zeitraum im Vorjahr vergleicht, bei nur noch rund 6,9 Prozent darunter“, so Weier. „Durch die neuerlich gestiegenen Zahlen und die bundesweite Berichterstattung hierüber sind wir in Würzburg nun jedoch wieder bei einem Frequenzverlust von durchschnittlich etwa 27,8 Prozent angekommen, das entspricht dem Juni-Wert.“

In Existenz bedroht

„Aufgrund des Fehlverhaltens und der Sorglosigkeit Weniger müssen nun ganze Branchen leiden. Händler, Gastronomen und Hoteliers, die alles getan haben, um die geforderten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen und sich eben wieder einigermaßen berappelt haben, sehen sich nun erneut in ihrer Existenz bedroht“, stellt Weier verärgert fest. „Wir würden uns daher im Sinne der Würzburger Unternehmer seitens der Bürger die strikte Einhaltung der AHA-Formel – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske –, seitens der Behörden eine möglichst differenzierte Betrachtungsweise der Situation vor Ort und seitens gerade der überregionalen Medien eine ebensolche Berichterstattung wünschen.“

Die aktuell gültige Allgemeinverfügung hält Weier in weiten Teilen für richtig: „Die Beschränkung von Treffen größerer Gruppen wie auch das Alkoholverbot im öffentlichen Raum an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten ist sinnvoll und könnte analog München sogar ausgeweitet werden. Entscheidend bleibt hier vor allem die Kontrolle und Durchsetzung der Verordnungen durch die Polizei und den kommunalen Ordnungsdienst.“ stm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020