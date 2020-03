„Die Situation ist dramatisch“

Würzburg.Die Große Koalition hat die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Kindern aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland beschlossen. Deutschland sei bereit, im Rahmen einer „Koalition der Willigen“ auf europäischer Ebene einen angemessenen Anteil zu übernehmen. Auch in Würzburg will man handeln und Kinder aufnehmen.

Es soll sich um Kinder handeln, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig, unbegleitet oder jünger als 14 Jahre sind. Union und SPD gehen von etwa 1000 bis 1500 Kindern in schwieriger humanitärer Lage aus. Die Unterbringung der Minderjährigen soll in Deutschland im Rahmen einer europäischen Lösung erfolgen.

„Die Zustände an der Grenze und in den Lagern sind den Medienberichten nach katastrophal“, sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt. „Dies ist mit den Menschenrechten und unseren europäischen Werten nicht vereinbar. Gerade für die Kinder ist die Situation dramatisch. Eile ist geboten.“ Die Stadt Würzburg bekräftigt daher ihr Angebot, Kinder und Jugendliche aus dem Krisengebiet aufzunehmen. „In Würzburg bestehen günstige Strukturen der Jugendhilfe, so dass hier gute Bedingungen für die Betreuung, Versorgung und Integration von Kindern oder Jugendlichen vorzufinden sind“, so Schuchardt. Persönlich wünscht er sich eine zügige Verteilung und Aufnahme der Betroffenen.

Sozialreferentin Dr. Hülya Düber hat bereits am 29. Januar die Koordinierungsstelle für das Bündnis „Städte Sicherer Hafen“ in Potsdam angeschrieben und erklärt, dass man als Bündnismitglied grundsätzlich die Forderungen des Bündnisses nach einer globalen humanitären Lösung für geflüchtete Menschen unterstützt. Man wäre bereit, sich entsprechend dem Anteil der Wohnbevölkerung im Verhältnis zur Gesamtsumme der Bevölkerung der aufnehmenden Städte zu engagieren.

