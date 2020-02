Deutsch-jüdischer Kulturdialog

Würzburg.Im Rahmen des ersten mainfränkischen Literaturfestivals findet eine musikalische Lesung zum Thema „Grunewald im Orient“ – Geschichte(n) erzählt von Thomas Sparr am Montag, 2. März, um 19.30 Uhr in der Neubaukirche in Würzburg statt. Umrahmt wird die Lesung von Musik der Capella Antiqua Bambergensis, Solisten sind Jule Bauer und David Mayoral.

Thomas Sparr, Autor und Literaturwissenschaftler, war in den achtziger Jahren selbst in Jerusalem zu Hause und arbeitete am Leo Baeck Institut und der Hebräischen Universität. 1990 übernahm er die Leitung des Jüdischen Verlags und wurde später einer der Geschäftsführer des Suhrkamp Verlages, für den er heute als Editor-at-Large tätig ist.

Thomas Sparr zeichnet in der musikalischen Lesung „Grunewald im Orient“ ein faszinierendes Bild des idyllisch gelegenen Jerusalemer Viertels Rechavia, das ab 1933 zum Zentrum der deutschen Juden avancierte. Durch das Aufeinandertreffen von Gershom Scholem, Else Lasker-Schüler, Paul Celan und Hannah Arendt entsteht ein bewegendes Bild des Stadtteils und der Menschen, die hier einen lebhaften deutsch-jüdischen Mikrokosmos bilden.

Dem aus Würzburg stammenden deutsch-jüdischen Lyriker und Übersetzer Jehuda Amichai (am 3. Mai 1924 als Ludwig Pfeuffer in Würzburg geboren) ist ein eigenes Kapitel der Lesung gewidmet. Der als Ludwig Pfeuffer 1924 in Würzburg geborene Kaufmannssohn (22. September 2000 in Jerusalem gestorben) wurde zu einem der weltweit renommiertesten deutsch-jüdischen Lyriker und Übersetzer von Paul Celans Texten. Zusammen mit den Solisten Jule Bauer und David Mayoral bilden die Musiker der Capella Antiqua auf mehr als 30 historischen Instrumenten eine musikalische Brücke, die durch 800 Jahre Musikgeschichte Jerusalem und Europa virtuos verbindet. Von den einzigartigen Kompositionen der sephardischen Juden bis zu fast vergessenen Melodien aus dem mittelalterlichen Jerusalem spannt sich der rote Faden der Musiker, die zusammen mit Thomas Sparr die Zuhörer auf eine ganz besondere Reise in den „Grunewald des Orients“ einladen.

Diese musikalische Lesung findet unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben, Dr. Ludwig Spaenle, statt. Weitere Informationen kann man unter www.main-lit.de nachlesen.

