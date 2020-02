Würzburg.Das Mineralogische Museum der Universität Würzburg bietet erneut eine spannende Führung an, bei der man der Entstehung des Lebens auf der Spur ist. Zudem wird am Sonntag, 15. März 2020, ein Schülerforschertag zur Erdgeschichte veranstaltet.

Die Frage nach dem Ursprung des Lebens fasziniert die Menschheit seit jeher. Bis heute stellt sie die Wissenschaft vor viele ungelöste Probleme. Zahlreiche Hypothesen versuchen zu erklären, wie in einer frühen, unbelebten Welt erstes Leben entstehen konnte. Diesem „Ur-Ereignis“ auf der Spur, führt uns eine Reise durch Jahrmilliarden der Erdgeschichte, von hydrothermalen Quellen in der Tiefsee bis in die Weiten des Weltalls.

Mit einer öffentlichen Führung am Sonntag, 1. März , um 14 und 15.30 Uhr wird das Mineralogische Museum mit Frederic Zimmer eine Vielzahl von Ausstellungsstücken zum Anfassen und Staunen zeigen. Die Führung ist kostenfrei, das Museum freut sich jedoch über eine Spende. Das Wechselspiel von belebter und unbelebter Natur, welches unseren Planeten bis heute prägt, ist dabei von zentraler Bedeutung.

Schüler können sich den Sonntag, 15. März , im Kalender anstreichen. Das Mineralogische Museum veranstaltet erneut einen Schülerforschertag von 14 bis 17 Uhr. Die Führungen beginnen dabei ebenfalls um 14 und 15.30 Uhr. Hier wird ein Eintritt erhoben Person.

Auch beim Schülerforschertag werden die Besucher auf Spurensuche in die Erdgeschichte gehen. Wie Spuren in Gesteinen entstehen und wie diese die Geschichte der Erde erzählen, warum sogar Bauwerke Zeitzeugen sind, erleben die Interessierten am Schülerforschertag. Denn Spuren aus der Vergangenheit der Erde findet man in allen Gesteinen.

Die Erde ist 4,56 Milliarden Jahre alt. In dieser langen Zeit haben sich Form, Größe und Position der Kontinente und Ozeane immer wieder verändert. So war vor mehr als 200 Millionen Jahren die hiesige Region von einem flachen Meer bedeckt. Die Gesteine, die man am Wegrand, in den Weinbergen, in Steinbrüchen und an alten Bauwerken entdeckt, können viel über diese Zeit erzählen. Mächtige Gesteinspakete haben sich weltweit abgelagert, durch Vulkanismus und Erdbeben wurden diese wieder verändert. Verschiedene geologische Prozesse führten dazu, dass sich wichtige Rohstoffe anreicherten, deren Produkte wir man heute im Alltag ganz selbstverständlich verwendet.

