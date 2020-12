Demos in der Innenstadt

Würzburg.Einige Demonstrationen fanden am Sonntag in Würzburg statt. Bei der Kundgebung am Residenzplatz mit in der Spitze rund 70 Personen der Initiative „Eltern-stehen-auf Würzburg und Schweinfurt“ mit „Füreinandia“ gab es in einer Rede eine Passage, die der Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Prüfung zugeleitet wird. An der Kundgebung des „Offenen Aktionsbündnis gegen Rassismus und Repression“ am Bahnhofsvorplatz beteiligten sich zirka 100 Personen. Zeitgleich zog die Initiative „Eltern-stehen-auf Würzburg“ mit rund 60 Teilnehmern durch die Fußgängerzone. Etwa 40 Personen der vorzeitig am Bahnhof beendeten Versammlung störten dabei mehrfach und in der Schlussphase vehement. Dabei kam es zu Aktionen, die von der Polizei unterbunden werden mussten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020