Das lange Sterben des Grafen von Moltke

Den Briefwechsel von Freya von Moltke mit ihrem vom NS-Regime zum Tode verurteilten Mann, Helmuth James Graf von Moltke, hat der Würzburger Psychologe Joachim Wittlowski untersucht. Das Bild zeigt Freya von Moltke und Bundeskanzlerin Angela Merkel (rechts) am 11. März 2007 in Berlin. Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt fand anlässlich des 100. Geburtstages des 1945 hingerichteten Widerstandskämpfers Helmuth James Graf von Moltke ein Gedenkkonzert statt.

© Peer Grimm/DPA