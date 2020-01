Würzburg.Wie schafft es ein Buch über Bäume, die Menschen so in den Bann zu ziehen? Vielleicht deswegen, weil es dem Förster Peter Wohlleben gelingt, anschaulich wie kein anderer in „Das geheime Leben der Bäume“ über den deutschen Wald zu schreiben. Der Bestseller-Autor Peter Wohlleben ist am Mittwoch, 29. Januar, nach der 20.15 Uhr-Vorstellung von „Das geheime Leben der Bäume“ live zu Gast im Cineworld Mainfrankenpark. Er beantwortet Publikumsfragen und hat eine Botschaft dabei: „Wenn es den Bäumen gut geht, werden auch die Menschen überleben“. Unter der Regie von Jörg Adolph („Elternschule“) und begleitet von einmaligen Naturaufnahmen von Jan Haft („Das grüne Wunder“) kommt der Bestseller nun ins Kino. Die fesselnde Dokumentation gibt einen faszinierenden Einblick in das komplexe Zusammenleben der Bäume und folgt gleichzeitig Peter Wohlleben dabei, wie er auch außerhalb der Landesgrenzen für ein neues Verständnis für den Wald wirbt. Auf diese Weise entsteht ein ebenso intimes wie humorvolles Porträt. Infos und Karten bei der Cineworld Hotline 09302/931304, an den Ticketkassen sowie im Internet unter www.cineworld-main.de.

