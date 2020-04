„Da anpacken, wo andere wegsehen“

Würzburg.Eine Parallele zwischen Jesu Einzug nach Jerusalem und den Menschen, die sich in der Coronakrise selbstlos für andere einsetzen, hat Bischof Dr. Franz Jung am Palmsonntag gezogen.

„Wer im Namen des Herrn kommt, dem geht es nicht um sich, der packt an, wo andere wegschauen, der sucht nicht den eigenen Vorteil“, sagte der Bischof. Er feierte in der Sepultur des Doms nichtöffentlich einen Gottesdienst, der auf TV Mainfranken sowie im Internet live übertragen wurde.

Im Namen und Auftrag Gottes

„Jesus kommt eben nicht im eigenen Namen. Er kommt im Namen und Auftrag Gottes“, erklärte Bischof Jung in seiner Predigt. Jesus stelle sich nicht in den Vordergrund, sein Handeln diene dazu, dass Gott gelobt werde.

„Der von Gott gesandte Retter geht dahin, wo es wirklich wehtut und wo die Not am Größten ist. Der von Gott Gesandte weicht nicht aus, er geht selbst in den Tod, wenn es sein muss und wenn der Mensch nur so um Gottes willen aus dem Tod erlöst werden kann.“

Großzügiges Helfen

Gesegnet seien die, die im Namen des Herrn kommen, „weil es ihnen nicht um ihr eigenes Ansehen geht“. Diese Menschen spielten sich nicht in den Vordergrund, sondern seien um des Wohls der Menschen wegen auch bereit, unpopuläre Entscheidungen zu treffen.

Gleiches gelte auch für diejenigen, die in der Not nicht an anderen verdienen wollten, sondern bereit seien, großzügig zu helfen, damit möglichst vielen geholfen werden könne, sagte der Bischof.

Dasselbe gelte auch für diejenigen, die aus Rücksicht und Liebe zu ihren Nächsten gut mit der aktuellen Ausnahmesituation umgingen, statt sich eigenmächtig über die damit verbundenen Einschränkungen hinwegzusetzen. „Gesegnet sind, die im Namen des Herrn kommen, weil sie als Ärzte und Pflegekräfte bereit sind, sich selbst in Gefahr zu bringen – nicht aus Unachtsamkeit oder Mutwillen, sondern weil Hilfe nur in der direkten mitmenschlichen Begegnung möglich ist.“

„Sie waren Gesegnete“

Besonders erwähnte der Bischof zudem diejenigen, die in Gottes Namen den Menschen Trost, Ermunterung und Hoffnung stifteten und so neue Perspektiven eröffneten. „Das wäre wohl das Schönste, was man über uns sagen könnte: Sie waren Gesegnete, denn sie kamen nicht im eigenen Namen, sondern im Namen des Herrn.“

„Wie Jesus haben sie sich ihren Einsatz in diesen Tagen etwas kosten lassen, damit andere leben konnten.“

Keine Prozession

Die Feier hatte mit der Segnung der Palmzweige durch den Bischof begonnen. Vorgetragen wurde das Leiden Jesu, wie es der Evangelist Matthäus berichtet. Die übliche Palmprozession entfiel in diesem Jahr aufgrund der Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus. Musikalisch gestaltet wurde dieser besondere, nichtöffentliche Gottesdienst von Domkapellmeister Professor Christian Schmid und Domorganist Professor Stefan Schmidt.

Gläubige können mit Hausgottesdiensten und persönlichem Gebet die nichtöffentlichen Feiern in den Kirchen begleiten. Bischof Dr. Jung: „Ostern fällt nicht aus! Allein in der Feststellung, dass Ostern heuer nicht ausfällt, steckt schon der ganze Trost der österlichen Botschaft.“

Gerade angesichts von Leid und Tod sei es der bleibende Auftrag der Kirche, das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi zu feiern und diese frohe Botschaft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln laut zu verkünden, auch über die digitalen Medien, betont Bischof Jung. „Es ist sehr erfreulich zu sehen, wie viele Menschen die neuen Kommunikationswege nutzen, um in diesen bewegten Tagen an den kirchlichen Gottesdiensten teilzunehmen. So vergewissern sie sich ihrerseits, dass Ostern auch für sie persönlich stattfindet und ihnen der Sieg des Lebens über den Tod zugesagt wird.“

Die nichtöffentlichen Gottesdienste am Palmsonntag, in der Karwoche sowie an den Kar- und Ostertagen werden auf TV Mainfranken, Facebook, YouTube und bei BibelTV live aus dem Würzburger Kiliansdom übertragen. pow

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020