Corona-Tests als „drive-through“ auf der Talavera möglich

Würzburg.Die bayerischen Sommerferien dauern nur noch knapp zwei Wochen – somit steigt die Anzahl der Reiserückkehrer, die gut erholt aus den Ferien zurückkommen. Damit steigt jedoch auch die Zahl der Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich nach der Einreise Corona-Tests und Quarantäne unterziehen müssen.

Sofern sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten nicht bereits bei der Einreise in einem Testzentrum testen lassen konnten, besteht die Möglichkeit, dies bei einem niedergelassenen Arzt nachzuholen. „Täglich erreichen uns jedoch rund einhundert Anrufe von Reiserückkehrern, die dringend nach einem Arzt suchen, der eine Testung vornimmt. Mit einem weiteren Anstieg des Bedarfs ist zu rechnen“, berichtet Dr. Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamts.

Stadt und Landkreis haben daher entschieden, für Reiserückkehrer die eingerichtete Teststrecke an der Würzburger Talavera in Betrieb zu nehmen. Die Berufsfeuerwehr übernahm die Schaffung der technischen Voraussetzungen. Ab sofort stehen von 17 bis 19 Uhr Ärzte, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sowie Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes bereit, um im „drive-through-Verfahren“ auf das Corona-Virus zu testen.

Die Tests werden momentan ohne Terminvergabe angeboten, um jederzeit schnell auf Nachfragen reagieren zu können. Zunächst ist dieses Angebot täglich bis Freitag, 28. August, vorgesehen.

Paul Justice, zuständig für das Testmanagement von Stadt und Landkreis Würzburg, ist gespannt, wie das Angebot angenommen wird: „Die Bedarfslage ist nur schwer einschätzbar.“ Da täglich maximal 120 Personen getestet werden können, richtet sich das Angebot zunächst ausschließlich an Reiserückkehrer aus Risikogebieten (dies muss vor Ort durch entsprechende Dokumente nachgewiesen werden) und Personen, die keinen niedergelassenen Arzt finden konnten. Personalausweis oder Reisepass ist zwingend vorzulegen, Krankenversicherungskarte, soweit vorhanden.

„Wenn es um das Corona-Virus geht, brauchen wir so schnell wie möglich Sicherheit für die Bürger. Ich freue mich sehr, dass wir das Testzentrum für Reiserückkehrer aus Risikogebieten kurzfristig und dennoch sehr umsichtig geplant in Betrieb nehmen können“, so die stellvertretende Landrätin Christine Haupt-Kreutzer.

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 10. August beschlossen, die Testkapazitäten in Bayern erheblich auszubauen. Stadt und Landkreis Würzburg planen vor diesem Hintergrund, die Testkapazitäten an der Talavera deutlich zu erweitern und winterfest zu machen. Damit sollen Testungen für jedermann angeboten werden können. pm

