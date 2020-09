Corona-Fall in Gemeinschaftsunterkunft

Ochsenfurt.Ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. In der von der Regierung von Unterfranken betriebenen Unterkunft für Asylsuchende leben derzeit 71 Bewohner, die vom Gesundheitsamt Würzburg allesamt sofort in 14-tägige Quarantäne geschickt wurden.

Die positiv getestete Person wurde für die Dauer von 14 Tagen gesondert in den Corona-Isolierbereich der Anker-Einrichtung Unterfranken verlegt.

Reihentestung diesen Montag

An diesem Montag findet für alle Bewohner eine Reihentestung mit Unterstützung durch das Klinikum Würzburg Mitte statt. Weitere Reihentestungen sind geplant, um das Infektionsgeschehen genau zu beobachten.

Die Essensverpflegung übernimmt ein Cateringunternehmen. Eine Versorgung der Einrichtung mit weiteren Bedarfsartikeln wurde ebenfalls veranlasst. Die medizinische Versorgung ist gewährleistet. Als Ansprechpartner für die Bewohner stehen die Unterkunftsverwaltung und der Sicherheitsdienst zur Verfügung.

Die betroffenen Menschen in der Unterkunft wurden über die aktuelle Situation informiert. Darüber hinaus fand eine Sensibilisierung hinsichtlich der einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020