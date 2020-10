Corona-Ampel steht auf Dunkelrot

Würzburg.Dem Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg wurden seit der letzten Meldung 45 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 26. Oktober 2020, 7.30 Uhr).

Mit diesen Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1934, davon entfallen 1061 auf die Stadt und 873 auf den Landkreis Würzburg. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 1580 Patienten. Derzeit sind 295 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv (158 in der Stadt Würzburg, 137 im Landkreis). 59 Personen sind an Covid-19 verstorben.

Aktuell sind 2216 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 4555 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz (Stand 26. Oktober, 7.30 Uhr pro 100 000 Einwohner beträgt für die Stadt Würzburg 110,99 und für den Landkreis 73,32.

7-Tage-Inzidenz

Der bundesweit geltende Grenzwert für die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern, das entspricht für die Stadt Würzburg einer Anzahl von 64 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Für den Landkreis Würzburg entspricht dies analog 81 Neuinfektionen. Ab Dienstag, 27. Oktober, gelten für die Stadt Würzburg daher die Regelungen „Dunkelrot“ der Bayerischen Corona-Ampel: Maximal 50 Personen für Veranstaltungen aller Art mit Ausnahme von Kirchenveranstaltungen, Demonstrationen und Hochschulen; Sperrstunde, Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen und sonstigen Verkaufsstellen ab 21 Uhr.

Weiterhin gilt wie bisher: Maximal fünf Personen oder zwei Hausstände bei Kontakten, privaten Feiern und im öffentlichen Raum; Maskenpflicht, wo Menschen dicht und länger zusammen sind, unter anderem auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen; in öffentlichen Gebäuden, Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten, in Theatern, Konzerthäusern, sonstigen Bühnen und Kinos, bei sportlichen Veranstaltungen.

Neben diesen Maßnahmen hat die Stadt Würzburg eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit per Allgemeinverfügung in der Zeit von 6 bis 22 Uhr für die Alte Mainbrücke inklusive der Auf- und Abgänge und für den gesamten Bahnhofsvorplatz inklusive der Grünbereiche bis Haugerring ausgesprochen.

Dort gilt von 21 bis 6 Uhr außerdem ein Alkoholverbot, ebenso in allen Fußgängerzonenbereichen, auf der Juliuspromenade, in der Sanderstraße sowie der Augustinerstraße. Die Stadtverwaltung behält sich aufgrund der dynamischen Lage weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. pm

