Cold Case: Soko gegründet

Wiesenfeld.Mehr als 27 Jahre nach dem Gewaltverbrechen an einer 13-Jährigen in Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart) haben Ermittler einen 44-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen (wir berichteten).

Um die Ermittlungen in dem Cold Case nochmals zu intensivieren, gründete die Kriminalpolizei Würzburg nun eigens eine Soko. Deren Ziel ist es, die Tat vom 15. Dezember 1993 möglichst umfassend und lückenlos aufzuklären.

