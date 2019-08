Brutaler Angriff auf Studenten

WüRZBURG.Ein 25-Jähriger ist am Freitagabend am Wurzburger Hauptbahnhof von einem Unbekannten brutal angegangen worden. Der Täter attackierte den jungen Mann mehrfach.

Zudem fügte der Hund des Angreifers dem 25-Jährigen Bissverletzungen am Arm und im Gesicht zu. Die Würzburger Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen des Vorfalls.

Gegen 19.20 Uhr war der Geschädigte mit seiner 34 Jahre alten Begleiterin gerade im Begriff, am Würzburger Hauptbahnhof in eine Straßenbahn einzusteigen. Offenbar ohne vorausgegangenen Anlass ging dann ein Mann, der die Straßenbahn zeitgleich verließ, auf den 25-Jährigen los. Der Unbekannte schlug den Geschädigten ins Gesicht und warf dessen Rucksack auf die Wiese am dortigen Brunnen.

Als der 25-Jährige seinen Rucksack auf dem Rasen wieder an sich nahm, wurde er erneut von dem Unbekannten und dessen Hund angegriffen.

Auf Gleise gestürzt

Der 25-Jährige stürzte daraufhin vor einer Straßenbahn, die eine Vollbremsung einleiten musste, auf die Gleise und begab sich dann wieder zur Haltestelle.

Der Angreifer folgte ihm und schlug weiter auf den erschöpft am Boden liegenden Studenten ein. Auch der Hund des Manns, der von Zeugen als sehr aggressiv beschrieben wurde, biss nochmals zu, bevor Passanten eingriffen und die Polizei verständigten.

Der Täter entfernte sich mit seinem Hund daraufhin in unbekannte Richtung.

Der 25-Jährige musste zur Behandlung, insbesondere wegen der Bissverletzungen, in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019