Brückenschild stark beschädigt

Mainstockheim.Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein Brückenschild auf der A 3 und richtete dabei einen Schaden von 10 000 Euro an. Zwischen Montag 15 Uhr und Dienstag 4 Uhr blieb ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der A 3, Höhe Mainstockheim in Fahrtrichtung Frankfurt, an einem Brückenschild hängen und beschädigte es derart, dass es mit einem Autokran abgenommen werden musste. Zwei der drei Fahrstreifen mussten deshalb gesperrt werden. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 09302/9100 melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020