Bis zu 5000 Euro Geldbuße drohen

Aub.Spaziergänger meldeten der Polizei am Samstag gegen 19.45 Uhr eine größere Party am Jugendzeltplatz in Aub.

Als sich drei Streifen der Polizei näherten, gelang allen Teilnehmern der Party zunächst die Flucht in den Wald.

Eine Musikanlage, verschiedene Geldbeutel und Handys und ein unverschlossener Pkw, mit dem der Pavillon beleuchtet wurde, blieben am Zeltplatz zurück. Den Hinterlassenschaften nach dürften zirka zehn Personen gefeiert haben.

Im Umfeld des Zeltplatzes wurden schließlich drei 18-Jährige aus Aub, Röttingen und Creglingen aufgegriffen, die aus verschiedenen Haushalten stammten.

Die beiden Männer aus Aub und Röttingen waren dabei hochaggressiv gegen die Polizeibeamten und mussten deshalb gefesselt werden. Sie brachten es auf Alkoholwerte von 2,54 und 3,10 Promille. Der junge Mann aus Creglingen brachte es zwar „nur“ auf 1,76 Promille, kündigte aber noch frech an, dass er mit seinem zunächst zurückgelassenen Fahrzeug heimfahren wolle. Aus diesem Grund wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die beiden Männer aus Röttingen und Creglingen stellten die Musikanlage für die Party und hatten den hochprozentigen Alkohol besorgt, weshalb sie als Veranstalter mit einem Bußgeld von jeweils 5000 Euro rechnen müssen. Auch den jungen Mann aus Aub erwartet ein empfindliches Bußgeld.

Alle drei jungen Männer zeigten sich auch gesprächig hinsichtlich der weiteren Personen, die mitgefeiert haben, so dass die Polizei Ochsenfurt zuversichtlich ist, dass auch alle weiteren Teilnehmer der Party ermittelt werden können. Gegen diese wird dann auch ein Bußgeldverfahren mit einem Bußgeld von 500 Euro eingeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 27.12.2020