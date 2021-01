Bis 2045 will Würzburg klimaneutral sein

Würzburg.Die Stadt Würzburg soll bis spätestens 2045 klimaneutral werden. Bis dahin sollen in Summe nahezu keine klimaschädlichen Gase mehr ausgestoßen werden. Grundlage hierfür soll ein neues Klimaschutzkonzept sein, das die Stadt Würzburg gemeinsam mit lokalen Expertinnen und Experten sowie ihren Bürgerinnen und Bürgern im Laufe des Jahres 2021 partnerschaftlich entwickeln möchte.

Die Neuaufstellung des Klimaschutzkonzeptes wird durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanziell gefördert. Die Erarbeitung ist im Dezember 2020 gestartet und wird durch die beiden externen Büros Leipziger Institut für Energie und „4K|Kommunikation für Klimaschutz“ unterstützt.

Mit dem Ende 2019 beschlossenen Klimaversprechen benennt die Stadt Würzburg Klimaschutz und damit den Schutz des Menschen als „zentrale Zukunftsaufgabe von höchster Priorität“. Vor diesem Hintergrund setze die Stadt ihre Klimaschutzbestrebungen konsequent fort, heißt es in einer Pressemitteilung. Von 1990 bis 2018 seien bereits gut 40 Prozent der städtischen Treibhausgasemissionen eingespart worden. Gleichwohl seien zusätzliche Entwicklungsschritte erforderlich, um für Würzburg 2045 Klimaneutralität bilanzieren zu können. Daher wird die bisherige städtische Klimaschutzstrategie aus dem Jahr 2012 erneuert. So soll etwa die Verwaltung der Stadt selbst impulsgebendes Modell und Vorbild werden und in ihren Ämtern und Abteilungen bereits bis 2030 weitgehend klimaneutral arbeiten. Folgende Handlungsfelder stehen im Zentrum: Wohnen, Energieversorgung, Wirtschaft, Mobilität, Klimaneutrale Stadtverwaltung, Konsum und Abfall, Kompensation und Klimapartnerschaft sowie Klimakommunikation. Mit 15 Workshops, die von Januar bis Juli 2021 geplant sind, setzt die Stadt Würzburg auf eine breite Beteiligung von lokalen Fachexperten mit Vertretern von Unternehmen, Vereine und Verbände, Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Neben Online-Konferenzen sind eine „Ideenbörse“ sowie eine Online-Beteiligung der Bürger für das Frühjahr 2021 geplant. Sie fließen in einen umfassenden Katalog ein, der konkret umzusetzenden Klimaschutzhandlungen und -maßnahmen zusammenfasst. Am Ende steht ein Beschluss des Stadtrats spätestens Anfang 2022.

„Eine klimaneutrale Stadt zu erreichen ist dringend nötig, aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung“, sagt Martin Heilig, zweiter Bürgermeister und Leiter des Umwelt- und Klimareferates. Über aktuelle Termine und den Sachstand des Verfahrens informiert die Stadt unter www.wuerzburg.de/klima; Fragen beantwortet der Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz unter klimaschutz@stadt.wuerzburg.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021